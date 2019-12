Cancelo-Abgang kein Thema

Joao Cancelo wird Manchester City nur ein halbes Jahr nach seinem Wechsel offenbar nicht schon wieder verlassen. Der FC Bayern soll Interesse an dem Aussenverteidiger signalisieren.

Die Wege von Manchester City und Joao Cancelo werden sich im Januar wohl nicht vorzeitig trennen. “The Athletic” will von klubinternen Quellen erfahren haben, dass sich der Englische Meister keineswegs damit beschäftige, den Portugiesen im Winter abzugeben.

Cancelo war erst zu Saisonbeginn von Juventus Turin nach Manchester gewechselt, die Citizens zahlten immerhin 65 Millionen Euro Ablöse für den 16-fachen Nationalspieler.

Somit muss sich wohl auch der FC Bayern die Verpflichtung des ambitionierten Rechtsfusses, der in der laufenden Saison erst auf 15 Pflichtspiele kommt, aus dem Kopf schlagen.

In München ist man auf der Suche nach einem weiteren Aussenverteidiger. Benjamin Henrichs von der AS Monaco soll in den Bayern-Planungen ebenfalls eine Rolle einnehmen.

aoe 21 Dezember, 2019 15:27