Coman: “Möglichkeit besteht, hier zu bleiben”

Kingsley Coman ist vertraglich noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Eigenen Angaben nach kann er sich einen Verbleib vorstellen.

Um Kingsley Coman ranken sich immer wieder Gerüchte, er könnte den FC Bayern verlassen. Auf der Pressekonferenz vor dem finalen Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Barcelona (Mittwoch, 21 Uhr) liess es der 25-Jährige zumindest offen, was mit ihm in Zukunft geschieht.

“Wir haben natürlich Gespräche geführt, der Klub wird weiterhin mit meinen Beratern sprechen, vielleicht haben wir bald Neuigkeiten”, sagte der französische Flügelflitzer über einen möglichen Verbleib beim FC Bayern: “Momentan möchte ich diese Saison fertig spielen und das Beste geben. Dann werden wir sehen, es gibt mehrere Optionen.”

In diesem Zuge stellte er jedoch klar, dass der FC Bayern “einer der besten und grössten” Vereine der Welt sei. “Hier habe ich am längsten als Profi gespielt, ich bin dem Klub für alles dankbar, was er für mich getan hat. Die Möglichkeit besteht, hier zu bleiben”, so Coman.

