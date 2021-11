Corona-Chaos bei den Bayern geht weiter: Ungeimpfter Profi positiv getestet

Die Negativ-Schlagzeilen rund um das Thema Corona beim FC Bayern reissen nicht ab. Jetzt wurde der ungeimpfte Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting positiv getestet.

Dies bestätigt der Klub am Mittwochnachmittag. Der 32-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Laut “Bild” und anderen Medien zählt Choupo-Moting zu den weiterhin ungeimpften Profis beim FC Bayern. Er weilte wegen des Kontakts mit dem zuvor bereits positiv getesteten Bayern-Transferplaner Marco Neppe bereits in Quarantäne. Ob sich der Kameruner bei diesem angesteckt hat, ist unklar.

Eric Maxim Choupo-Moting ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2021

psc 24 November, 2021 14:54