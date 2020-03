Coutinho erhält Wechseltipp

In welcher Liga geschweige denn bei welchem Klub Philippe Coutinho in der kommenden Saison seiner Berufung nachgehen wird, ist völlig offen. Emmanuel Petit gibt ihm den Ratschlag, in die Premier League zurückzukehren.

Philippe Coutinho steht vor einer ungewissen Zukunft. Der FC Bayern hält zwar eine 120 Millionen Euro teure Kaufoption auf den Offensiv-Star. Dass er diese aktivieren wird, ist aufgrund der durchwachsenen Leistungen des Brasilianers jedoch ziemlich unwahrscheinlich.

Vertragsgemäss müsste Coutinho somit erst mal wieder zum FC Barcelona zurück. Doch auch in Katalonien sind seine Zukunftsaussichten mehr äusserst dürftig. Der ehemalige französische Nationalspieler Emmanuel Petit rät Coutinho, sich wieder einem Klub aus der Premier League anzuschliessen.

“Ziemlich sicher, dass es klappen würde”

“Er ist zu Bayern München gegangen, spielt manchmal gut, aber ist nicht wirklich ein Stammspieler”, sagt Petit dem Wettanbieter “Paddy Power”. “Ich bin mir ziemlich sicher, dass es für ihn klappen würde. Er passt perfekt in die Premier League.”

Coutinho absolvierte zwischen 2013 und 2018 insgesamt 201 Pflichtspiele für den FC Liverpool. Zeit, um sich auf der Insel zu adaptieren, bräuchte der 27-Jährige somit nicht.

“Wir alle wissen, wozu er fähig ist. Ich war ein grosser Fan von ihm, als er in Liverpool war. Ich würde mich sehr freuen, ihn wieder in der Premier League zu sehen”, schwärmt Petit, der während seiner aktiven Zeit für den FC Arsenal und dem FC Chelsea am Ball war.

England-Gerüchte um Coutinho sind nicht neu. Die schon genannten Blues sowie Manchester United sollen ihre Antennen nach dem Nationalspieler ausfahren.

