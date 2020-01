Cuisance schon wieder vor Bayern-Absprung?

Nur ein halbes Jahr nach seinem Wechsel zum FC Bayern München wird Michael Cuisance mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Beim FC Bayern München kann sich Michael Cuisance, der im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach zum Rekordmeister gewechselt war, nicht behaupten. In der ersten Mannschaft hat der 20-Jährige lediglich eine Nebenrolle, so dass er sich in der Hinrunde schon öfter in der zweiten Mannschaft beweisen musste.

“RMC Sport” bringt den französischen Mittelfeldspieler deshalb mit einem Abgang in Verbindung. Demnach seien aus Frankreich sowohl der FC Toulouse, Stade Reims, der FC Metz als auch Olympique Marseille interessiert an Cuisance. Ebenso sollen aber auch Real Sociedad, Real Valladolid sowie Feyenoord Rotterdam die Situation des Youngsters, der in München einen Vertrag bis 2024 hat, verfolgen.

adk 19 Januar, 2020 15:13