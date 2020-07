David Alaba ist nicht an Inter-Wechsel interessiert

Inter Mailand klotzt auf dem Transfermarkt und hat diesen Sommer mit Achraf Hakimi bereits einen Toptransfer aus der Bundesliga getätigt. David Alaba wird aber kaum zu den Nerazzurri wechseln.

Nach Informationen der “Bild” ist der 28-jährige Österreicher nämlich nicht an einem Transfer zum Serie A-Klub interessiert, auch wenn Inter sehr wohl interesse am Abwehrspieler zeigt. Auch PSG, Chelsea und Manchester City sollen an Alaba dran sein. Im Lager des FC Bayern, wo der Nationalspieler noch bis Juni 2021 unter Vertrag steht, glaubt man aber nicht, dass einer dieser Vereine ernst macht.

Ohnehin sollen Alaba vor allem Real Madrid und Barça interessieren. Auch die beiden spanischen Topklubs verhalten sich bislang ruhig und machen keine Anstalten für Angebote.

Beim deutschen Rekordmeister hofft man weiterhin auf eine Vertragsverlängerung mit Alaba. Die Gehaltsvorstellungen sollen aber noch zu weit auseinanderliegen: Die Bayern bieten pro Jahr maximal 15 Mio. Euro, der Verteidiger soll sogar 20 Millionen fordern.

psc 7 Juli, 2020 16:45