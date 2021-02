Dayot Upamecano: 3 Klubs sind noch im Rennen

Wie “Bild”-Fussballchef Christian Falk berichtet, wird sich Upamecano nach dieser Saison entweder dem FC Bayern, Chelsea oder Liverpool anschliessen. Manchester United ist hingegen aus dem Rennen.

Grosse Chancen scheint nach wie vor der deutsche Rekordmeister zu haben, zumal dort mit David Alaba und Jérôme Boateng gleich zwei Stammspieler gehen könnten.

True ✅ the decision of Dayot Upamecano is only between FC Bayern, Liverpool and Chelsea now @FCBayern @LFC @ChelseaFC

— Christian Falk (@cfbayern) February 9, 2021