Dayot Upamecano beim FC Chelsea auf der Liste

Der FC Chelsea sucht in diesem Sommer nach mehreren Innenverteidigern. Einer der Kandidaten soll Dayot Upamecano sein, der in der Rangliste aber wohl keinen der vordersten Plätze einnimmt.

Antonio Rüdiger und Andreas Christensen sind weg, Thiago Silva nicht mehr der Jüngste: Der FC Chelsea sucht für die kommende Saison nach neuen Stammkräften für die Innenverteidigung. Matthijs de Ligt soll auf der Wunschliste ganz oben stehen, es gibt aber weitere Kandidaten.

Laut dem Portal “90min.com” möchten sich die Blues in den kommenden Wochen drei neue Innenverteidiger in den Kader holen. Chelsea sei im Zuge dessen über die mögliche Verfügbarkeit von Dayot Upamecano in Kenntnis gesetzt worden. Sollte der 23-Jährige tatsächlich für einen Transfer zu Verfügung stehen, wären die Blues “sehr interessiert”.

Ironischerweise ist es ausgerechnet de Ligt, der dafür sorgen könnte, dass der FC Bayern Upamecano die Wechselfreigabe erteilt. Der Niederländer möchte unbedingt nach München wechseln, aktuell laufen die Ablöseverhandlungen mit Juventus Turin.

Mindestens 50 Millionen Euro Ablöse sollen die Bayern für Upamecano aufrufen. Der Abwehrmann war erst im Sommer vorigen Jahres per Ausstiegsklausel für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Bayern gewechselt.

aoe 9 Juli, 2022 15:43