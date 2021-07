Dayot Upamecano sorgt nach Unterschrift beim FC Bayern für dicke Überraschung

Dayot Upamecano und auch Omar Richards wurden beim FC Bayern am Dienstag offiziell vorgestellt. Der französische Innenverteidiger sorgte unmittelbar nach der Vertragsunterschrift für eine dicke Überraschung.

Als er in den Büros an der Säbener Strasse sein Arbeitspapier bis 2026 unterzeichnete, hielt er eine kleine Rede, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf einer Pressekonferenz verriet: “Als wir bei der Vertragsunterschrift in meinem Büro sassen, hat Dayot den Stift zur Seite gelegt und gesagt: ‚So, jetzt habe ich den Vertrag unterschrieben und möchte eine kleine Rede halten.‘ Dann meinte er, wie stolz und froh er sei, beim FC Bayern zu sein. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das hat uns alle überrascht – auch wie gut er da schon Deutsch gesprochen hat. Das ist genau das, was wir von ihm erwarten und auch brauchen. Er soll auf dem Platz von hinten lautstark seine Kommandos geben. Er weiß, dass von Anfang an seine Leader-Qualitäten gefragt sein werden. Er wird keine Eingewöhnungszeit brauchen.” Upamecano kennt die Bundesliga nach viereinhalb Jahren bei RB Leipzig bestens. Beim FC Bayern winkt ihm sofort ein Stammplatz.

Auch der andere Neuzugang, Omar Richards, könnte wegen Verletzungen und Abwesenheiten gleich zu Saisonbeginn eine durchaus tragende Rolle einnehmen.

psc 13 Juli, 2021 16:22