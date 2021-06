Dementi: Der FC Bayern beschäftigt sich nicht mit Renato Sanches

Gerüchte, wonach eine Rückkehr von Renato Sanches zum FC Bayern ein konkretes Thema sind, entsprechen offenbar nicht der Wahrheit.

Laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk spielt der 23-Jährige in den Überlegungen der Münchner Klubverantwortlichen keinerlei Rolle. Sanches stand zwischen 2016 und 2019 beim FC Bayern unter Vertrag. Danach wechselte er nach Frankreich, wo er mit Lille in der abgelaufenen Spielzeit Meister wurde. Derzeit nimmt er mit Portugal an der Europameisterschaft teil. Danach wird er voraussichtlich wieder nach Lille zurückkehren, wo er bis 2023 unter Vertrag steht. Für die Münchner wird er auch in absehbarer Zeit nicht auflaufen.

psc 22 Juni, 2021 14:09