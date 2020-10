Denis Zakaria beim FC Bayern und 2 weiteren Topklubs hoch im Kurs

Der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria kann zwar seit Monaten nicht mehr spielen, das Interesse an ihm bei (ausländischen) Topklubs ist aber weiterhin gross.

Knieprobleme machen dem 23-jährigen Gladbach-Profi weiterhin zu schaffen. Noch immer kann Zakaria nicht “normal” trainieren und muss immer wieder kürzertreten. Wann er wieder voll angreifen und auch mitspielen kann, ist offen.

Der Glaube an ein Comeback in absehbarer Zeit ist aber weiterhin da. Klar ist, dass der Mittelfeldspieler nicht mehr allzu lange bei Gladbach spielen dürfte, wenn er an seine starken Leistungen aus der letzten Saison anknüpfen kann. Laut “Bild”- und “Sport Bild”-Fussballchef Christian Falk haben der FC Bayern, Manchester United und Chelsea den dynamischen Spielmacher allesamt im Visier. In München sei er sogar schon in der letzten Transferperiode ein konkretes Thema gewesen.

Erst einmal will Zakaria wieder voll genesen, im Hinblick auf die nächste Saison könnte aber trotz Vertrag bis 2022 bei Gladbach ein Transfer anstehen.

psc 21 Oktober, 2020 16:14