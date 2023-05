Der FC Bayern ist an Raphael Guerreiro dran

Mit Raphael Guerreiro könnte der FC Bayern einen neuen Linksverteidiger verpflichten und das sogar noch ohne Ablöse. Laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg steht der Portugiese beim deutschen Rekordmeister auf der Liste. Demnach haben in den letzten Wochen, als klar wurde, dass Guerreiro Borussia Dortmund verlassen wird, bereits Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden. Diese seien positiv verlaufen.

Allerdings ist unklar, ob die neue Bayern-Führung die Gespräche fortsetzen wird. Daneben soll der scheidende BVB-Profi Atlético Madrid angeboten worden sein.

❗️Excl. News #Guerreiro: He’s on the list of FC Bayern! Talks took place in the last weeks as the club was aware of the fact that he will leave #BVB after this season. Understand that the progress went well.

Now it’s unclear if the new transfer board will continue the talks.… pic.twitter.com/okaKrt0YJb

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 29, 2023