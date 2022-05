Der FC Bayern könnte Gavi in einen Lewandowski-Deal integrieren

Schnappt der FC Bayern dem FC Barcelona mit Gavi ein Riesen-Talent weg? Angeblich verfolgen die Münchner die Situation des erst 17-Jährigen ganz genau.

Der Vertrag von Gavi läuft beim FC Barcelona nur noch bis 2023 – und das bereitet den Katalanen Sorgen. “Sein Vertreter hat das Verlängerungsangebot schon lange auf dem Tisch liegen. Wir haben keine Nachricht, dass er es angenommen hat. Die Nachricht, die wir haben, ist, dass er es prüft und dass er irgendwann etwas sagen muss. Wir haben unseren Standpunkt bereits dargelegt, doch der Vertreter des Spielers akzeptiert unsere Offerte aktuell nicht”, sagte Präsident Joan Laporta dazu jüngst in einem Interview mit “L’Esportiu de Catalunya”.

Sollte sich die Blaugrana mit dem Youngster weiterhin nicht auf eine Verlängerung verständigen können, dürfte Barça die Ausschau nach einem Abnehmer halten, um wenigstens in diesem Sommer noch Ablöse zu generieren. Wie die “Mundo Deportivo” berichtet, könnte Gavi allerdings auch in einen etwaigen Deal um Robert Lewandowski eingebunden werden. Der FC Barcelona würde den Angreifer des FC Bayern gerne verpflichten, auf eine Reaktion auf ein Angebot in Höhe von 32 Mio. Euro sollen die Katalanen laut der “Bild” noch warten.

Für den Fall, dass es dazu nicht käme, könnte sich der FC Bayern jedoch trotzdem mit Gavi befassen. Das Talent ist beim FC Barcelona offenbar im Besitz einer Ausstiegsklausel in diesem Sommer, die bei 50 Mio. Euro liege.

adk 26 Mai, 2022 12:39