Der nächste Schritt: Hernández trainiert wieder am Ball

Lucas Hernández steht erstmals nach seinem bei der Weltmeisterschaft erlittenen Kreuzbandriss beim FC Bayern mit dem Ball auf dem Trainingsplatz.

Der FC Bayern hat einen Rückkehrer am Ball zu begrüssen: Lucas Hernández. Ende November hatte sich der französische Nationalspieler bei der Weltmeisterschaft in Katar einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Nachdem der 27-jährige Innenverteidiger zunächst die ersten Wochen seiner Reha im Leistungszentrum an der Säbener Straße absolviert hatte, stieg er im März ins Lauftraining ein.

Bereits am Ostersonntag kehrte Mathys Tel nach seinem Muskelfaserriss ins Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters zurück (4-4-2.ch berichtete).

adk 10 April, 2023 10:56