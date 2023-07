Die Bayern sind auch heiss auf Jungstar Khéphren Thuram

Der FC Bayern zeigt ebenfalls grosses Interesse am französischen Youngster Khéphren Thuram.

Der 22-Jährige läuft derzeit noch in seiner Heimat für die OGC Nizza auf und kam zuletzt auch an der U21-EM zum Einsatz, wo er im Viertelfinale mit Frankreich aber an der Ukraine gescheitert ist. Klubtechnisch könnte für Thuram in diesem Sommer eine Veränderung anstehen. Das Feld der Interessenten ist äusserst hochrangig. Neben dem FC Liverpool aus der Premier League zählt gemäss französischen Medienberichten auch der FC Bayern aus der Bundesliga dazu. Trainer Thomas Tuchel soll sehr grosse Stücke auf dem Mittelfeldstrategen halten.

Dessen Vertrag in Nizza ist bis 2025 datiert.

psc 4 Juli, 2023 10:50