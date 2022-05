Diese Note vergibt Hasan Salihamidzic der Bayern-Saison

Der FC Bayern gewann 2021/21 lediglich die Meisterschaft, ging in Champions League und DFB-Pokal leer aus. Nun hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein Fazit gezogen.

Mit der Titel-Ausbeute in dieser Saison ist der FC Bayern nicht vollends zufrieden. Zu gerne hätte der deutsche Rekordmeister auch in der Champions League sowie im DFB-Pokal eine grössere Rolle gespielt. Was sich am Ende bilanzieren lässt?

“Wir sind aus dem DFB-Pokal und der Champions League gegen Villarreal ausgeschieden. Ohne respektlos zu sein, das hätten wir gewinnen sollen. Aber wir haben den Meistertitel gewonnen, meiner Meinung nach den ehrlichsten Titel. Somit würde eine 3 vergeben”, teilte Hasan Salihamidzic am Sonntag im “Sport1-Doppelpass” mit. Der Sportvorstand selbst stand zuletzt in der Kritik, sein Vertrag beim FC Bayern läuft indes noch bis 2023.

adk 22 Mai, 2022 11:19