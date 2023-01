Doch noch zurück zum FC Bayern? Nun spricht Nübel

Alexander Nübel vorzeitig von der AS Monaco zurückzuholen, wird beim FC Bayern als eine Option betrachtet. Der Keeper spricht nun über die aktuelle Lage.

Weil sich Manuel Neuer den Unterschenkel gebrochen hat, wird er in der restlichen Saison für den FC Bayern nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Münchner befinden sich daher auf der Suche nach einem Ersatz. Neben Yann Sommer, für den Borussia Mönchengladbach laut 4-4-2.ch-Informationen auf einer Ablöseforderung von acht Millionen Euro beharrt, zählt Alexander Nübel als Kandidat. Letzterer ist aber noch bis Sommer von Bayern an die AS Monaco verliehen.

«Es ist normal, dass es Gerüchte gibt, weil ich vom FC Bayern ausgeliehen bin. Ich habe dort einen Vertrag bis 2025. Aber im Moment bin ich Monaco-Spieler und das ist das Wichtigste», erklärte der 26-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz und betonte, sich «voll und ganz auf Monaco» zu konzentrieren. Gleichzeitig räumte er aber ein, dass bis Ende der Transferperiode noch viel passieren könne. «Sie (Monaco) haben mir gesagt, dass sie mich im Winter nicht abgeben wollen. Ich hatte keine Gespräche mit den Bayern. Ich bin glücklich hier und deshalb bin ich immer noch hier», so die Bayern-Leihgabe, der betonte: «Es liegt an Monaco.»

adk 13 Januar, 2023 16:54