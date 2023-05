Drei weitere Anfragen für Benjamin Pavard

Benjamin Pavard steht beim FC Bayern bis 2024 unter Vertrag. Die Münchner sollen sich um eine Vertragsverlängerung bemühen. Interessenten gibt es aber auch im Ausland. Sie sind sehr namhaft.

Laut "kicker" erkundigen sich nun auch Real Madrid, Manchester United und Liverpool nach der Verfügbarkeit des 27-Jährigen. Das Interesse von Inter Mailand und Barça war bereits zuvor verbrieft. Pavard fokussiert sich weiterhin voll auf das Sportliche und wird erst nach Saisonende am Wochenende eine Entscheidung treffen.

Der polyvalent einsetzbare Verteidiger ist in einer schwachen Bayern-Saison eine der (wenigen) Konstanten. Thomas Tuchel möchte auch nächste Saison auf ihn bauen. Was der Verteidiger plant, wird sich wohl in den kommenden Tagen weisen.

psc 25 Mai, 2023 17:55