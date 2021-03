E-Mail-Fauxpas: Choupo-Moting nicht für Nationalmannschaft berufen

Eric Maxim Choupo-Moting hätte eigentlich an den kommenden Länderspielen mit Kamerun teilnehmen sollen. Allerdings ereignete sich ein Fauxpas.

Die Länderspielperiode steht unmittelbar bevor und so war auch Eric Maxim Choupo-Moting vorgesehen, mit der Nationalmannschaft von Kamerun Spiele gegen Kap Verde und Ruanda zu absolvieren.

Wie die “TZ” berichtet, ist aber eine falsche E-Mail wohl schuld daran, dass der Stürmer des FC Bayern nicht teilnehmen wird. Antonio Conceiçao, der Nationaltrainer von Kamerun, erklärte demnach auf einer Pressekonferenz, dass Choupo-Moting nicht zur Mannschaft stossen wird, da er auf die Anfrage nicht antwortete. Allerdings soll der Verband diese an eine falsche Adresse versandt haben.

“Es sieht so aus, als hätte sie es stattdessen an die falsche E-Mail-Adresse gesendet. Für mich ist das ein Mangel an Professionalität. Wenn Sie Einladungen senden, senden Sie diese an die richtige Adresse. Wenn das nicht passiert, verstehe ich nicht, warum es die Schuld des Klubs oder Maxims ist”, wurde Choupo-Motings zitiert.

Nun wird der Torjäger beim FC Bayern bleiben und mit den restlichen Spielern, die ebenfalls nicht zu ihren Nationalmannschaften reisen, in München trainieren.

adk 21 März, 2021 16:40