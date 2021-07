Eduardo Camavinga könnte beim FC Bayern doch noch noch ein Thema werden

Der französische Jungstar Eduardo Camavinga könnte beim FC Bayern in diesem Sommer doch noch ein Thema werden.

Die Entwicklung des 18-jährigen Mittelfeldspielers von Stade Rennes wird von den Münchnern bereits seit einiger Zeit verfolgt. Auch wegen des bisher hohen Preisschilds sah der deutsche Rekordmeister bislang aber von konkreten Bemühungen um den U21-Nationalspieler ab. Dies könnte sich laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk ändern, falls es bei den Bayern doch noch zu Abgängen kommt. Corentin Tolisso und Michaël Cuisance gelten im Mittelfeld beide als potentielle Verkaufskandidaten. Sollten sie gehen, müsste Ersatz her. Camavinga könnte dann rasch zum Thema werden, zumal sein Vertrag in Rennes nur noch bis 2022 läuft und der Ligue 1-Klub die bisherige Ablöseforderung angesichts des ansonsten drohenden ablösefreien Wechsels in einem Jahr senken könnte.

psc 16 Juli, 2021 17:20