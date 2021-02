Einigung da: Jamal Musiala erhält beim FC Bayern Mega-Vertrag

Der FC Bayern bindet sein Supertalent Jamals Musiala langfristig. Am 26. Februar feiert der Offensivspieler seinen 18. Geburtstag – und wird reich beschenkt.

Nach Angaben des “Guardian” kassiert der Youngster künftig ein Jahresgehalt von 4,8 Mio. Euro. Musiala profitiert davon, dass englische Topklubs wie Manchester City und Manchester United grosses Interesse an ihm zeigen. Der FC Bayern will den Spielgestalter aber unbedingt langfristig binden und muss dafür tief in die Tasche greifen. Angeblich forderten die Berater des Supertalents zunächst sogar ein Jahresgehalt von knapp 6 Mio. Euro. Die Einigung wird nun bei einem Betrag, der etwa 1 Million tiefer liegt, erzielt.

In der aktuellen Spielzeit bestritt Musiala für die Bayern bereits 25 Pflichtspiele. Dabei erzielte er drei Tore.

Eine weitere wichtig Entscheidung steht noch aus: Deutschland und England wollen die Youngsters für ihre Nationalmannschaften sichern. Für welches Lager sich der Bayern-Profi entscheidet, ist noch offen.

psc 16 Februar, 2021 11:37