Die Einkaufsliste des FC Bayern: Diese Profis stehen drauf

In jüngerer Vergangenheit wurden diverse (ausländische) Stars als mögliche Transferkandidaten beim FC Bayern gehandelt. Nicht alle sind wirklich ein Thema.

“Bild”-Fussballchef Christian Falk klärt in seinem Podcast “Bayern-Insider” darüber auf, welche Spieler in den Überlegungen von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic derzeit eine Rolle spielen und welche eher nicht. Vor allem in der Defensive soll man die Augen sehr weit offen haben. Grund dafür ist der mögliche Abgang von Niklas Süle. Als Ersatz sind sowohl Antonio Rüdiger wie auch Matthias Ginter ein Thema. Salihamidzic soll wohl eher den Chelsea-Verteidiger favorisieren. Beide Spieler sind im kommenden Sommer ablösefrei zu haben.

Im Mittelfeld wurden zuletzt unter anderem Barça-Profi Frenkie de Jong wie auch Marcelo Brozovic von Inter Mailand als potentielle Transferziele des deutschen Rekordmeisters genannt. An diesen Gerüchten soll aber nichts dran sein. Beide sind an der Säbener Strasse kein Thema.

Konkreter ist das Interesse am deutschen Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi. Allerdings kann dem 19-Jährigen zum jetzigen Zeitpunkt keine Perspektive für regelmässige Einsätze garantiert werden. Deshalb scheinen andere Vereine, etwa Borussia Dortmund, grössere Chancen auf einen Transfer zu haben.

Vielleicht kommen die Bayern aber beim serbischen Mittelstürmer Dusan Vlahovic zum Zug. Dieser wird im kommenden Sommer den AC Florenz verlassen. Die Münchner sind eine Option.

psc 12 November, 2021 16:03