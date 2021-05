Entwarnung: Leon Goretzka kann an der EM spielen

Der Bayern-Profi liess sich nach einigen Tagen noch einmal gründlich durchchecken. Die Ergebnisse eines MRI sind laut “Sport 1” vielversprechend. Demnach sei die Verletzung nicht schlimmer geworden und dürfte in einigen Wochen ausgeheilt sein. Rechtzeitig für die unmittelbare EM-Vorbereitung Anfang Juni dürfte Goretzka wieder einsatzfähig sein. In den Plänen von Jogi Löw spielt der Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle. Der 26-Jährige möchte zum EM-Auftakt Deutschlands gegen Frankreich am 15. Juni in der Startelf stehen.

❗️News #Goretzka: Good news! The results of the second MRI scan are positive. He will be available for the Euros. LG is now starting rehab and he is in contact with Löw. It is unclear whether he will be in Seefeld from the beginning (May 28). His goal: 🇫🇷 (June 15). @SPORT1

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 14, 2021