Auch Eric Maxim Choupo-Moting will die Bayern jetzt verlassen

Beim FC Bayern platziert mit Eric Maxim Choupo-Moting offenbar ein weiterer Profi seinen Wechselwunsch.

Der 33-jährige Kameruner figurierte in den letzten beiden Saisons als Backup von Robert Lewandowski. Nun möchte er, wie auch der polnische Torjäger, den Verein verlassen. Nach Informationen von “Bild” zieht es Eric Maxim Choupo-Moting nach Katar. Grundsätzlich steht er noch für eine weitere Saison bis Juni 2023 unter Vertrag. Bei ihm würden die Bayern-Bosse im Gegensatz zu Lewandowski einen vorzeitigen Abgang aber wohl akzeptieren, auch wenn er sich in München und im Team sofort sehr gut integriert hat und in der Mannschaft hohes Ansehen geniesst.

Zurzeit weilt Choupo-Moting bei der kamerunischen Nationalmannschaft. Ob er künftig noch einmal für die Bayern aufläuft, ist fraglich. In den letzten beiden Jahren sind ihm in 57 Spielen 18 Tore.

psc 9 Juni, 2022 11:28