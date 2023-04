Erling Haaland überwindet den Bayern-Fluch im 8. Anlauf

Erling Haaland gewinnt in seinem insgesamt achten Spiel gegen den FC Bayern erstmals. Und das gleich 3:0.

Der 22-jährige Norweger scheiterte im Trikot von Borussia Dortmund gegen die Münchner in sieben Versuchen jedes Mal und verliess den Platz jeweils als Verlierer. Mit Manchester City ist Haaland nun im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals erfolgreich und gewinnt mit seinen Teamkollegen 3:0.

Die temporeiche Partie bietet auf beiden Seiten diverse Chancen und wiegt zwischenzeitlich Hin und Her. Insgesamt kann der Partie dann aber doch City den Stempel aufdrücken, da es im letzten Angriffsdrittel druckvoller und schliesslich erfolgreicher ist. Haaland gewinnt nicht nur erstmals gegen den deutschen Rekordmeister, sondern steuert auch noch einen Treffer (zum 3:0) bei. Ausserdem sind Rodri und Bernaro Silva (auf Haaland-Assists) erfolgreich.

Bei den Bayern fällt insbesondere Dayot Upamecano ab. Mit einem Ballverlust leitet er das 0:2 ein. Spätestens von da an strahlt er enorm viel Unsicherheit aus und begeht noch weitere Fehler.

Die Bayern stehen vor einer Riesenaufgabe: In der kommenden Woche müssen sie in der Allianz Arena einen Drei-Tore-Rückstand aufholen. Es droht nach dem Aus im DFB-Pokal der nächste K.o. in einem Wettbewerb.

Im zweiten Spiel des Abends setzt sich Inter Mailand auswärts bei Benfica mit 2:0 durch.

psc 11 April, 2023 23:04