Erzwingt Joshua Kimmich seinen Abgang vom FC Bayern?

Der FC Barcelona ist heiss auf Joshua Kimmich. Das ist spätestens seit den Äusserungen von Xavi Hernandez allen bekannt. Kimmichs Wechselwille scheint ebenfalls gross, so dass es zum Dilemma mit dem FC Bayern kommen könnte.

"Ein Wechsel zu Barça?", fragte Xavi Hernandez in dieser Woche in einem Interview, als es konkret um Joshua Kimmich ging. "Er steht bei den Bayern unter Vertrag, also hängt es von ihm ab – siehe Lewy zum Beispiel, er wollte kommen."

Wie die "Mundo Deportivo" mit Verweis auf die "L'Equipe" schreibt, hat Xavi intern die Anweisung gegeben, alles Nötige zu unternehmen, um den Kimmich-Transfer zu bewerkstelligen. Demnach beschäftigt sich der 28-Jährige konkret mit dem Gedanken, ein neues Abenteuer fernab seiner deutschen Heimat anzugehen.

Joshua Kimmich will es wie Robert Lewandowski machen

Kimmich sei bereits darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass ihn Barça unbedingt verpflichten möchte - und er sei verliebt in die Möglichkeit, sich den Blaugrana anzuschliessen. Kimmich soll wie im vorigen Sommer Robert Lewandowski dazu bereit sein, für seinen Barça-Wechsel zu kämpfen. Brüskiert er also bald den FC Bayern und erzwingt seinen Abgang?

Ob der Transfer finanziell überhaupt umsetzbar ist, wird sich weisen. Bisher galt Martin Zubimendi (24) vom Ligakonkurrenten Real Sociedad als Wunschkandidat auf die Nachfolge von Sergio Busquets. Hier soll es allerdings an der 60 Millionen Euro teuren Ausstiegsklausel scheitern, die Barça nicht bedienen kann. Kimmich käme nicht wirklich günstiger.

aoe 10 Juni, 2023 09:47