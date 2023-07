Es ist soweit: Der Kane-Gipfel steigt in London

Nachdem der ursprünglich vereinbarte Termin für das Treffen zwischen Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe mit Spurs-Boss Daniel Levy von letzter Woche verschoben wurde, kommt es nun zum Austausch wegen eines allfälligen Transfers von Harry Kane.

Nach Informationen der "Bild" fliegen Dreesen und Neppe am Montag nach London und werden sich mit Levy treffen. Die Münchner reisen mit einem klaren Ziel auf die Insel: Der Transfer von Kane soll eingetütet bzw. so weit vorangetrieben werden, dass er in absehbarer Zeit zustande kommt.

Im Lager des deutschen Rekordmeisters herrscht Optimismus, dass das Ziel letztlich erreicht wird.

psc 31 Juli, 2023 09:45