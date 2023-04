Ex-Bayern-Manager Christian Nerlinger sagt den Rangers ab

Nach dem Abgang des langjährigen Sportdirektors Ross Wilson, der in die Premier League zu Nottingham Forest wechselte, müssen die Rangers einen Nachfolger rekrutieren. Ein Kandidat war Christian Nerlinger. Der frühere Bayern-Manager hat seinem Ex-Klub allerdings eine Absage erteilt.

Dies bestätigt der 50-Jährige gegenüber «Transfermarkt». Der Ex-Profi ist seit mehreren Jahren erfolgreich als Berater tätig und hat seine eigene Agentur aufgebaut. Eine Rückkehr ins Management eines Vereins strebt er zurzeit nicht an, auch wenn ihn die Anfrage aus Glasgow geschmeichelt hat. Nerlinger erklärt gegenüber «Transfermarkt»: «Es ist eine sehr grosse Ehre für mich, von diesem unglaublich grossen und traditionsreichen Verein kontaktiert zu werden. Die Rangers sind und werden für mich immer etwas Besonderes bleiben. Ich habe mir mit meiner Agentur in den letzten Jahren ein sehr enges, loyales und vertrauensvolles Verhältnis mit meinen Spielern aufgebaut und empfinde eine grosse Verantwortung ihnen gegenüber. Die Agentur steht so da, wie ich es mir immer gewünscht habe, und ich habe tagtäglich grosse Freude in der Zusammenarbeit mit den Jungs.»

Bereits in der Vergangenheit hatte Nerlinger erklärt, dass er sich jobmässig nicht mehr neu ausrichten möchte, da er seine «berufliche Erfüllung» als Berater gefunden habe. Dabei bleibt es.

Die Suche nach einem neuen Sportdirektor geht für die Rangers somit weiter. Laut «Daily Record» zählen John Park (Scout bei den Rangers), David Weir (Technischer Direktor Brighton), Paul Mitchell (Vorstand AS Monaco), Michael Edwards (zuletzt Sportdirektor beim FC Liverpool) zu den Kandidaten.

psc 14 April, 2023 14:34