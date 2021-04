Ex-BVB-Star Weidenfeller schlägt Klopp als Bayern-Coach vor

Bei Borussia Dortmund feierten Roman Weidenfeller und Jürgen Klopp grosse Erfolge. Nun schlägt der frühere BVB-Goalie seinen Ex-Trainer als Cheftrainer beim FC Bayern vor.

Hansi Flick will den FC Bayern bekanntlich zum Saisonende verlassen. Der Coach der Münchner hat bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bereits darum gebeten, dass sein bis 2023 gültiger Vertrag vorzeitig aufgelöst wird. Kommen die Bayern diesem Wunsch nach, bräuchten sie einen neuen Nachfolger. Roman Weidenfeller, früherer Torwart von Borussia Dortmund, brachte dafür ausgerechnet seinen Ex-Trainer Jürgen Klopp ins Gespräch.

“Ich glaube schon, dass es ein grosses Beben auf der Trainer-Position gibt”, sagte Weidenfeller am Sonntag im “Sport1-Doppelpass”: “Klopp ist eine gewisse Zeit bei Liverpool und sportlich läuft es da nicht so rund. Jürgen war ja auch schon bei den Bayern im Gespräch und ist dann in Dortmund gelandet.”

Der ehemalige BVB-Goalie weiter: “Wenn Hansi den Platz als Nationaltrainer belegt, dann wäre das (der FC Bayern, Anm. d. Red.) der nächste Schritt für Jürgen, wenn er noch jeden Tag aktiv auf dem Platz stehen will. Ich hätte mir vorstellen können, dass er den Job als Bundestrainer übernimmt. Wenn Hansi aber jetzt den Job übernimmt, dann wissen wir alle, dass die Tür für die nächsten vier, fünf, sechs oder sogar zehn Jahre zu ist.” Problem bei Klopp ist jedoch, dass er an den FC Liverpool vertraglich noch bis 2024 gebunden ist.

adk 25 April, 2021 15:20