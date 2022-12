Falls Nübel-Rückkehr scheitert: Bayern hat zwei prominente Alternativen

Weil Manuel Neuer die restliche Saison verpasst, denkt der FC Bayern darüber nach, Alexander Nübel von der AS Monaco zurückzuholen. Misslingt dieses Vorhaben, gäbe es zwei namhafte Alternativen.

Manuel Neuer hat sich beim Skifahren einen Unterschenkelbruch zugezogen. Der Stammtorhüter des FC Bayern wird damit frühestens zum Start der neuen Spielzeit wieder fit sein. Beim FC Bayern wird deshalb überlegt, wie man die verbleibende Saison angehen will. Medienberichten zufolge ist denkbar, dass der deutsche Rekordmeister den noch bis Saisonende an die AS Monaco verliehenen Alexander Nübel vorzeitig zurückholt.

Das Problem: Die Münchner müssten sich mit Monaco einigen. Und ferner müsste Bayern Nübel ausreichend Spielzeit zusichern – auch für die Zeit, wenn Neuer wieder spielbereit wäre. Deshalb ist offen, ob es bereits im Januar zu einer vorzeitigen Nübel-Rückkehr nach München kommt.

Wie «Ran» berichtet, gäbe es derweil mit Dominik Livakovic eine Alternative. Der kroatische Nationaltorhüter kann bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam machen. Der 27-Jährige besitzt bei Dinamo Zagreb indes noch einen Vertrag bis 2024. Neben dem Kroaten soll auch Keylor Navas eine Option sein. Der 35-Jährige hat bei Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma vor sich und kam für die Franzosen in der laufenden Saison noch gar nicht zum Einsatz. Der Kontrakt des Costa Ricaners läuft in Paris noch bis 2024 – doch weil Bayern im Champions-League-Achtelfinal auf PSG trifft, ist ungewiss, ob die Pariser einen direkten Konkurrenten stärken würden.

adk 11 Dezember, 2022 16:02