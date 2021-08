Der FC Bayern krallt sich 16-jähriges kroatisches Talent für 1,5 Millionen Euro

Der FC Bayern wird wohl in Kürze das kroatische Offensivtalent Lovro Zvonarek unter seine Fittiche nehmen.

Der 16-Jährige spielt noch in seiner Heimat für seinen Stammklub Slaven Belupo Koprivnica. Dort zählt Zvonarek seit dieser Saison zum Profiteam. In der laufenden Saison lief er in der höchsten kroatischen Liga bereits fünfmal auf. Laut “Jutarnji.hr” haben sich die Bayern mit dem Klub nach zähen Verhandlungen über eine Ablöse in Höhe von 1,5 Mio. Euro geeinigt. Der Youngster wird in München zunächst in die Nachwuchsmannschaften integriert.

psc 30 August, 2021 17:02