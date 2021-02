FC Bayern: Abgang von Douglas Costa war nie ein Thema

In den vergangenen Wochen tauchten Spekulationen auf, wonach Douglas Costa die Bayern nach wenigen Monaten wieder verlassen könnte. Ein ernsthaftes Thema war dies nie, wie Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bekräftigt.

Im Gespräch mit “Sky” führt der 65-Jährige aus: “Wir hatten keinen Kontakt, das ist mir nicht bekannt. Wir haben immer gesagt, dass wir vier Aussenspieler brauchen. Wir wollten an dem Kader, so wie er jetzt ist, nicht mehr viel verändern ausser die zwei Leihen. Deswegen bleibt das so wie es ist und hat auch Bestand”, so Rummenigge. Die Münchner verkündeten im Laufe des Deadline Day mit Joshua Zirkzee (wird an Parma verliehen) und Chris Richards (leihweise zu Hoffenheim) zwar zwei Abgänge, Douglas Costa ist aber keiner davon.

psc 1 Februar, 2021 17:07