Der FC Bayern findet einen Abnehmer für Michaël Cuisance

Michaël Cuisance spielt beim FC Bayern schon seit längerer Zeit eine untergeordnete bis gar keine Rolle mehr. Jetzt könnte sich für den Franzosen für die Rückrunde eine Gelegenheit für eine Ausleihe ergeben.

In der vergangenen Saison spielte Cuisance leihweise in seiner Heimat bei Olympique Marseille. Im Sommer hat sich dann allerdings kein Transfer ergeben. Die Bilanz für den 21-jährigen Mittelfeldspieler ist verheerend: Nur im Pokalspiel gegen Fünftligist Bremer SV durfte er während 44 Minuten ran. Laut “Trivenetogoal” klopft nun aber Serie A-Aufsteiger Venezia bei Cuisance an. Die Italiener würden den Youngster gerne für die zweite Saisonhälfte ausleihen. Es könnte für alle Parteien ein lohnendes und sinnvolles Geschäft sein.

Grundsätzlich steht Cuisance, der 2019 von Gladbach nach München wechselte, beim deutschen Rekordmeister noch bis 2024 unter Vertrag.

psc 14 Dezember, 2021 10:38