FC Bayern akzeptiert Angebot für Alexander Nübel – Wechsel vor dem Abschluss

Der FC Bayern und Alexander Nübel gehen wohl demnächst getrennte Wege. Der deutsche Rekordmeister soll ein Angebot für seinen Goalie akzeptiert haben.

Alexander Nübel wird den FC Bayern sehr wahrscheinlich in Kürze verlasen. Wie die "Bild" berichtet, hat der deutsche Ausnahmeklub das zweite Angebot des VfB Stuttgart akzeptiert. Der Wechsel des 26-Jährigen steht als Folge dessen unmittelbar vor dem Abschluss.

Stuttgart holt Nübel zunächst für die kommende Saison auf Leihbasis. Die Gebühr für das Geschäft soll bei einer Million Euro liegen, könnte aber weniger werden, sollte der Torhüter beim VfB viele Einsätze absolvieren. Für die Veränderung ins Schwabenland sei Nübel sogar zum Gehaltsverzicht bereit. Leeds United geht damit scheinbar leer aus.

Der zwischen den Bayern und dem VfB vereinbarte Leihtransfer beinhaltet dem Vernehmen nach eine Kaufoption in nicht bekannter Höhe. Nübel war die vergangenen beiden Jahre an die AS Monaco verliehen, die vor Kurzem aber den Schweizer Goalie Philipp Köhn (25) holte.

aoe 22 Juli, 2023 11:30