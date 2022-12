Telefonat nach Monaco: Die Bayern haken Nübel nicht ab

Obwohl sich Alexander Nübel in dieser Woche ziemlich klar positioniert hat und eine vorzeitige Rückkehr zum FC Bayern für unwahrscheinlich hält, haben die Münchner dieses Szenario noch nicht abgehakt.

Wie die «Bild» berichtet, gab es am Donnerstag einen telefonischen Austausch zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Monacos Sportchef Paul Mitchell. Eine Nübel-Rückkehr im Januar ist an der Säbener Strasse also weiterhin ein Thema.

Bislang blocken die Monegassen aber eher ab: Der 26-jährige Keeper soll bis Saisonende oder sogar darüber hinaus im Fürstentum bleiben, wenn es nach den Klubverantwortlichen geht.

Wie Salihamidzic und Mitchell nach dem Gespräch verblieben sind, ist unklar. Die Bayern prüfen weiterhin auch Alternativen und befassen sich etwa mit dem Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Der Bundesliga-Tabellenführer muss den Ausfall von Kapitän Manuel Neuer (mindestens bis Saisonende) kompensieren.

psc 30 Dezember, 2022 11:00