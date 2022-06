Die Bayern bessern das Angebot für Robert Lewandowski nicht nach

Robert Lewandowski liegt seit geraumer Zeit ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim FC Bayern vor. Dieses wird nicht mehr verbessert.

Die Münchner bieten dem 33-jährigen Polen einen neuen Kontrakt bis 2024 mit einem Jahressalär, das sich im Rahmen des aktuellen Vertrags bewegt. Laut “kicker” werden die Klubverantwortlichen diese Offerte nicht nachbessern. Lewandowski hat bereits öffentlich mitgeteilt, dass er auf die Offerte nicht eintreten wird und den Klub noch in diesem Sommer verlassen will. Dies verweigern die Klubbosse bislang. Laut dem Medienbericht bietet Barça derzeit 32 Mio. Euro Ablöse für den Angreifer. Dies reicht den Klubverantwortlichen indes nicht. Mindestens 40 Millionen müssen es sein. Bislang lautet die Kommunikation sogar, dass man den Torjäger in diesem Sommer gar nicht ziehen will. Ob es nicht doch noch zu einem Einlenken kommt, muss abgewartet werden.

Zuletzt verärgert Lewandowski die Münchner Verantwortlichen mit der Aussage, dass seine Geschichte beim FC Bayern “vorbei” sei.

psc 2 Juni, 2022 08:41