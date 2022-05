Ganz grosser Name: Die Bayern arbeiten an Deal mit Sadio Mané

Der FC Bayern könnte seinen Angriff mit Liverpool-Stürmer Sadio Mané verstärken.

Der 29-jährige Senegalese ist nur noch für eine weitere Saison an die Reds gebunden. Gespräche über eine Vertragsverlängerung gab es bisher nicht. Der Premier Ligist fokussiert sich zunächst auf Mohamed Salah, der ebenfalls nur noch für ein weiteres Jahr gebunden ist. Laut “Sky” will der FC Bayern von der Situation profitieren. Sportvorstand Hasan Salihamidzic möchte mit dem Zuzug von Mané ein echtes Statement setzen. Einen ersten Austausch mit dem Berater gab es demnach am vergangenen Wochenende als Salihamidzic auf Mallorca weilte und dort gleich mehrere Spielerberater traf. Mané soll ein absoluter Wunschspieler des Bayern-Verantwortlichen sein.

Update: Laut “Bild” kam es am Wochenende tatsächlich zu einem Treffen zwischen Salihamidzic und Berater Björn Bezemer, der auch die Interesse von Mané vertritt. Der Senegalese soll bei den Gesprächen aber kein Thema gewesen.

psc 9 Mai, 2022 19:10