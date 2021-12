Der FC Bayern will seinen neuen Chinesen-Goalie sofort verleihen

Der FC Bayern hat vor Wochenfrist die Verpflichtung des chinesischen Goalies Liu Shaoziyang bekanntgegeben. Der 18-Jährige soll wohl sofort nach Österreich verliehen werden.

Wie die “tz” berichtet, ist ein Leihgeschäft mit Erstligist Austria Klagenfurt geplant. Hauptgrund für die sofortige Ausleihe ist die Tatsache, dass Liu Shaoziyang in dieser Saison nicht für die Bayern-Amateure in der Regionalliga spielberechtigt ist. Also soll er sich die Spielpraxis anderswo holen. Die Münchner verfolgen mit dem Goalietalent einen klaren Karriereplan. Dieses wurde vom Partnerverein FC Wuhan Three Towns verpflichtet, und zwar keineswegs nur aus marketingtechnischen Gründen.

psc 23 Dezember, 2021 16:04