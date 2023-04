Der FC Bayern will weiter auf unzufriedenen Mazraoui bauen

Der FC Bayern plant auch in der kommenden Saison mit Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui.

Der 25-jährig Marokkaner hat sich nach dem Aus in der Champions League gegen Manchester City über seine Einsatzzeiten sehr enttäuscht gezeigt und deutete gar an, dass er sich nach nur einem Jahr in München Gedanken über einen Wechsel machen könnte.

Dazu soll es allerdings nicht kommen. Wie «Sport 1» berichtet, spielt Mazraoui in den Bayern-Planungen für die Zukunft durchaus eine Rolle. Ein Verkauf ist demnach nicht geplant. Mazraoui sei allerdings körperlich und spielerisch noch nicht auf dem Level vor seiner monatelangen Ausfallzeit, lautet die aktuelle Einschätzung. Mazaroui musste infolge einer Corona-Infektion an der WM in Katar eine lange Pause einlegen. Zuletzt kam er bei den Bayern lediglich als Joker zum Zug.

psc 21 April, 2023 16:16