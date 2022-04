FC Bayern bessert Angebot für Serge Gnabry nach

Der FC Bayern kommt in den Verhandlungen mit Serge Gnabry nicht wirklich voran. Vom deutschen Rekordmeister soll nun ein letztes, finanziell deutlich besser gestelltes Angebot, an den Nationalspieler herangetragen worden sein.

Serge Gnabry lässt den FC Bayern im Poker um eine mögliche Verlängerung seines 2023 datierten Vertrags weiterhin zappeln. Die Münchner möchten den 26-Jährigen selbstverständlich halten, ein neues Angebot ist angeblich verschriftlicht worden. Die Erfolgsaussichten? Schwer zu sagen.

Nach Angaben der “Bild” wurde die bisherige Offerte deutlich nachgebessert und liegt nun bei 17 bis 20 Millionen Euro. Sollte Gnabry seine Unterschrift setzen, würde er wie gewünscht auf einer Gehaltsstufe mit Kingsley Coman und Leroy Sane stehen. Es soll der letzte Vorstoss des FCB sein, eine nochmalige Erhöhung des Angebots werde es nicht geben.

Gnabry soll jedoch noch immer zögern, sich langfristig an die Bayern zu binden. Grund hierfür sei die Wertschätzung, die er in den vergangenen Wochen und Monaten vermisse. Dem deutschen Nationalspieler soll nicht wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Coman vermittelt worden sein, in Zukunft zum Mittelpunkt des FC Bayern zu gehören.

Die Fronten zwischen den verhandelnden Parteien seien “verhärtet”, heisst es. Gnabry sehe keine Eile, den Vertrag zu verlängern und fasse den Gedanken, ohne neuen Kontrakt in sein letztes Jahr in der bayrischen Landeshauptstadt zu gehen.

