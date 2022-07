FC Bayern bestätigt: Goretzka erfolgreich operiert

Der FC Bayern muss einige Wochen ohne Leon Goretzka auskommen. Der Mittelfeldspieler hat sich einer Operation unterzogen.

Pech für Leon Goretzka, denn wie der FC Bayern nun bestätigte, reiste der 27-Jährige am Montag nicht mit in die USA. “Beim deutschen Nationalspieler wurde durch die medizinische Abteilung des FC Bayern eine Auffälligkeit im linken Knie festgestellt, die bereits am heutigen Montag athroskopisch beseitigt wurde”, teilten die Münchner auf deren Website mit.

Wie lange Goretzka exakt ausfällt, ist offen. Der TV-Sender “Sky” schätzt eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen.

adk 18 Juli, 2022 17:10