Bayern-Boss Herbert Hainer schlägt Alarm

Bayern-Präsident Herbert Hainer gefallen die letzten Auftritte seiner Mannschaft gar nicht. Jetzt schlägt der Klubboss Alarm.

Das 2:2 bei Borussia Dortmund war für die Münchner ein weiterer Rückschlag, zumal das Team zwischenzeitlich mit 2:0 führte. Hainer ist alles andere als glücklich und findet nun klare Worte. In der «BR»-Sendung «Blickpunkt Sport» sagt der 68-Jährige: «In der Champions League haben wir gut performt, haben alle drei Spiele gewonnen – auch gegen Mailand und Barcelona, die schon schwerere Gegner sind. Aber in der Bundesliga sind wir definitiv nicht zufrieden. Wenn wir von neun Spielen nur vier gewinnen, ist das nicht der Anspruch des FC Bayern. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen müssen wir sofort in die Spur kommen und punkten in der Bundesliga, um wieder ganz nach vorne zu kommen.»

Hainer fordert von seinen teuer bezahlten Stars in der Meisterschaft konstant Siege. In neun Spielen gab es in dieser Saison bislang aber nur vier Siege. Vor allem die Chancenverwertung moniert der Bayern-Präsident als ungenügend: «Da muss die Mannschaft konsequenter werden. Da sind wir nicht gut genug. Deswegen haben wir so viele Punkte liegengelassen, die wir hätten, nicht liegen lassen müssen. Das ist ärgerlich und daran müssen wir arbeiten.»

Trainer Julian Nagelsmann stützt der Vereinschef trotz den zuletzt mässigen Resultaten weiterhin: «Der hat jetzt mit dem FC Bayern München ein anderes Kaliber als Hoffenheim und Leipzig. Aber alle, die bei uns seine Arbeit beurteilen können, sind absolut überzeugt von ihm. Und deswegen haben wir ihm ja auch einen Fünfjahresvertrag gegeben, um mit ihm etwas aufzubauen.»

Auf dem Rückflug aus Dortmund sassen die beiden nebeneinander: «Ich kann nur sagen, er ist ein sehr reflektierter und sehr intelligenter Mann, der genau weiss, worauf es ankommt. Wir haben auch über das Spiel intensiv gesprochen und uns ein paar Szenen auf dem Computer angeguckt. Er weiss genau, was er zu tun hat.»

psc 10 Oktober, 2022 15:38