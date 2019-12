FC Bayern: Entscheidung um Leroy Sané wohl gefallen

Leroy Sané wird mit grosser Wahrscheinlichkeit noch nicht im Januar zum FC Bayern stossen.

Nachdem Sportdirektor Hasan Salihamidzic entsprechende Erwartungen mit Aussagen vor dem Wolfsburg-Spiel bereits gedämpft hatte, scheint alles klar. Bei den Münchnern gibt es zu viele Fragezeichen bezüglich des Fitnesszustands des 23-jährigen Flügelstürmers, der sich nach wie vor von seinem im Sommer erlittenen Kreuzbandriss erholt. Einen verletzten Spieler will man zum geforderten Preis mitten in der Saison laut “kicker” nicht unter Vertrag nehmen. Stattdessen wartet der deutsche Rekordmeister bis im Sommer ab. Dann ist Leroy Sané aber in jedem Fall ein Thema. Als Ablöse stehen rund 100 Mio. Euro im Raum.

psc 23 Dezember, 2019 11:19