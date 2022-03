Der FC Bayern erhöht das Angebot für Ryan Gravenberch

Der FC Bayern bekundet grosses Interesse an Ajax-Profi Ryan Gravenberch. Ein erstes Angebot wurde nun erhöht.

Wie der niederländische “Telegraaf” mitteilt, erhöhen die Münchner die Sockelablöse von 15 auf 17 Mio. Euro. Diesen Betrag erhielte Ajax also fix. Durch Boni könnte die Summe auf bis zu 25 Mio. Euro steigen. Gravenberch ist noch bis Juni 2023 an den Klub aus Amsterdam gebunden. Da er seinen Kontrakt nicht verlängern will und die Gespräch für beendet erklärt hat, liegt ein Verkauf im Sommer nahe. Angeblich hofft Ajax auf eine Ablöse von bis zu 35 Mio. Euro. Diese Summe werden die Bayern indes nicht bieten.

Neben dem deutschen Rekordmeister soll auch Juventus ein Angebot für Gravenberch abgegeben haben. Dieser steht vor einer wegweisenden Entscheidung.

psc 24 März, 2022 14:37