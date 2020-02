FC Bayern bereitet Gespräche mit Manuel Neuer vor

Der FC Bayern will den Vertrag mit Captain und Stammgoalie Manuel Neuer zeitnah verlängern.

Nach Angaben der “Sport Bild” wird Kontakt zu Berater Thomas Kroth gesucht, der am vergangenen Sonntag beim Spitzenspiel gegen RB Leipzig (0:0) im Stadion anwesend war. Nach der Partie verkündete Neuer zwar, dass es bislang keine Gespräche über eine Verlängerung des bis 2021 gültigen Kontrakts gebe, dies war aber lediglich eine Momentaufnahme.

Die Bayern möchten ihren Stammkeeper vielmehr schon zeitnah langfristig an den Klub binden. Trotz der Verpflichtung von Alex Nübel im Sommer wird weiterhin fest mit Neuer geplant. Berater Kroth wurde bereits um einen Termin für ein Gespräch gebeten.

Etwas anders ist die Situation bei Gesprächen mit anderen Profis, deren Verträge 2021 ausfallen: So will man bei Thiago und Thomas Müller die kommenden Wochen und insbesondere die K.o.-Spiele in der Champions League abwarten: Die Spieler sollen da zeigen und beweisen, dass sie auch in diesen Spitzenspielen die entscheidenden Akzente setzen können. Nur dann will man offenbar langfristig mit ihnen weitermachen.

