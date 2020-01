Der FC Bayern führt Gespräche mit Yaya Soumaré

Der FC Bayern peilt offenbar eine Verpflichtung des französischen Talents Yaya Soumaré von Olympique Lyon an.

Der 19-Jährige kommt bei OL derzeit noch im Nachwuchs zum Einsatz und lief in dieser Saison unter anderem in der Youth League auf. Gemäss “L’Équipe” haben die Münchner Kontakt zu Soumaré geknüpft und wollen diesen im Sommer verpflichten. In der ersten Saison soll er dann in der zweiten Mannschaft oder auf Leihbasis bei einem anderen Klub zum Einsatz kommen. Ab 2021 wäre er dann bei den Profis vorgesehen.

Neben den Bayern sind auch RB Leipzig und Red Bull Salzburg am Rechtsaussen dran.

psc 24 Januar, 2020 09:54