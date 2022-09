Der FC Bayern hält den Konfrontationskurs mit den Fans wegen Katar

Die Kooperation zwischen dem FC Bayern und Katar bzw. Qatar Airways hat an der vergangenen Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters zu einer Eskalation und heftiger Kritik von einigen Fans gesorgt. Trotz des Widerstands planen die Münchner angeblich wieder ein Wintertrainingslager in Katar.

Die Kooperation mit dem Scheichstaat wird laut «Sport Bild» und «dpa» fortgesetzt. Das Trainingslager zur Vorbereitung der zweiten Saisonhälfte wird demnach definitiv durchgeführt. In diesem Jahr fiel es wegen der Coronakrise aus. Auch das sehr umstrittene, aber sehr Sponsoring mit der Fluglinie Qatar Airways könnte fortgesetzt werden. Zuletzt sassen die Bayern-Bosse wegen des Streitthemas an der vergangenen Jahreshauptversammlung mit Fans an einem Runden Tisch.

Eine offizielle Mitteilung oder Ankündigung wie es diesbezüglich weitergeht, steht noch aus.

psc 21 September, 2022 15:36