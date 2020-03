FC Bayern: Hansi Flick fordert Vetorecht bei Transfers

Weiterhin deutet sehr Vieles auf eine Vertragsverlängerung von Hansi Flick als Trainer des FC Bayern hin. In einem Interview stellt der 55-Jährige nun aber auch Forderungen.

Aus Sicht von Hansi Flick gibt es vor allem zwei Punkte, die wichtig sind, wie er der “Sport Bild” zählt. Zunächst muss ein Klub definieren, welchen Fussball er spielen lassen will. Diese Philosophie müsse der Trainer mittragen: “Dann geht es um die Spieler, die den vorhandenen Kader ergänzen oder verstärken sollen. Wenn es um Neuzugänge und Verstärkungen geht, muss der Trainer aus meiner Sicht ein Vetorecht haben.”

Eine klare Forderung: Flick will mehr Mitspracherecht bei Transfers als er es bisher hat und will mitbestimmen, welche Spieler im Sommer geholt oder auch abgegeben werden. Bisher liegen die Kompetenzen in diesem Bereich klar bei Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

Wunschspieler Kai Havertz

Bezüglich Kai Havertz, der in München ein heisses Thema ist, äussert sich Flick sehr positiv: “Bei ihm muss man einfach festhalten: Er hat eine enorme Entwicklung gemacht, schiesst Tore, strahlt eine Dominanz aus. Gerade im letzten Spieldrittel kann er den Unterschied ausmachen.”

Die Nummer 1 im Tor der Bayern wird nächste Saison weiterhin Manuel Neuer heissen – falls Flick im Amt bleibt: “Es weiss jeder, was ich von Manuel halte. Er ist für mich der mit Abstand beste Torwart der Welt, daran habe ich nicht die geringsten Zweifel. Deshalb gibt es dazu für mich keine Alternative. Manuel führt die Mannschaft, gibt ihr die nötige Sicherheit.” Neuzugang Alexander Nübel muss sich also erst einmal hinten anstellen.

Auch die Personalie Miroslav Klose wird im Gespräch thematisiert. Flick kann sich vorstellen, dass der aktuelle U17-Coach der Bayern ihn ab Sommer assistiert: “Ich habe ihn schon beim DFB unterstützt, Trainer zu werden. Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema.”

Angebote liegen vor

Sollte es für Flick wider Erwarten bei Bayern nicht weitergehen, gäbe es für den langjährigen Assistenten von DFB-Coach Jogi Löw zahlreiche Alternativen, wie er ausführt: “Es gibt Anfragen, mit Sicherheit auch interessante. Das registriere ich, natürlich freut man sich da auch. Denn es zeigt eine gewisse Wertschätzung. Aber es ist aktuell so, dass ich bei Bayern München unter Vertrag bin und wir klar ausgemacht haben, vorerst abzuwarten, wie die Saison verläuft.”

psc 11 März, 2020 09:33