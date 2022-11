FC Bayern hatte bei Erling Haaland «beste Chancen»

Erling Haaland war in diesem Sommer umzingelt von hochkarätigen Interessenten. Manchester City erhielt letztendlich den Zuschlag auf den Superstar. Der FC Bayern war augenscheinlich ebenfalls sehr gut im Rennen.

Der FC Bayern hatte offensichtlich nicht die schlechtesten Aussichten, sich Erling Haaland unter den Nagel zu reissen. Das verrät Vereinspräsident Herbert Hainer gegenüber der «Mediengruppe Bayern».

«Haaland ist für jeden Topverein der Welt interessant», sagte der Münchner Manager und fügte vielsagend hinzu: «Und wir hatten neben Manchester City die besten Chancen.» Haaland stand da noch in Diensten von Erzrivale Borussia Dortmund, wechselte am langen Ende aber nicht in die bayrische Landeshauptstadt, sondern zu Manchester City.

Wie Hainer weiter berichtet, sind die Bayern sehr wohl für Ausnahmekönner wie Haaland eine interessante Option. «Wir haben im Vergleich zu anderen internationalen Top-Klubs zwar geringere finanzielle Möglichkeiten, können aber europaweit durch unsere Identität punkten.»

Das war erst in diesem Sommer ersichtlich, als Topspieler wie Sadio Mane und Matthijs de Ligt an die Säbener Strasse wechselten. Hainer und Co. würden die Tatsache einer pünktlichen Gehaltszahlung bieten, meint er: «Wir bieten Perspektiven auf Titel, das ist den Spielern am wichtigsten.»

aoe 12 November, 2022 11:23