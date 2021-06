Der FC Bayern stellt horrende Forderung für Kingsley Coman

Der FC Bayern und Kingsley Coman finden bezüglich möglicher Vertragsverlängerung nicht zueinander. Ein Abgang in diesem Sommer erscheint bisher trotzdem wenig wahrscheinlich.

Zwar wird mit dem FC Liverpool ein Topklub mit dem französischen Nationalspieler in Verbindung gebracht, laut “Sky” gibt es bislang aber kein offizielles Angebot für den 25-jährigen Flügelspieler. Dies könnte auch an der horrenden Forderung liegen, die die Münchner stellen sollen. Angeblich will der deutsche Rekordmeister für Coman 100 oder sogar 120 Mio. Euro Ablöse.

Derweil finden zwischen dem Bundesliga-Klub und den Coman-Beratern derzeit keine Gespräche (mehr) über eine Verlängerung des bis 2023 laufenden Kontrakts statt. Angeblich liegen die Gehaltsvorstellungen weit auseinander. Wer den ersten Schritt auf den anderen zumacht, ist offen.

psc 29 Juni, 2021 07:48